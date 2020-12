Comme au printemps dernier, l’Assurance maladie prolonge exceptionnellement les droits à la Complémentaire santé solidaire (CSS) et à l’Aide médicale de l’Etat (AME) de 3 mois. Le but est d’éviter toute rupture dans l’accès aux soins pour les bénéficiaires dont les droits se terminent.

Prolongement des droits à la Complémentaire santé solidaire

Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire remplace la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide à la complémentaire santé (ACS). Destinée aux personnes bénéficiaires de l’Assurance maladie aux revenus modestes, elle permet de se faire rembourser la part complémentaire de ses dépenses de santé. Elle est accordée gratuitement ou revient à moins d’un euro par jour par personne.

En principe, elle est accordée pour une année et la demande de renouvellement doit s’effectuer entre 4 et 2 mois avant la date de fin indiquée sur l’attestation de droit. Mais en raison du contexte sanitaire, l’Assurance maladie a décidé de prolonger automatiquement les droits qui arrivaient à échéance entre le 30 octobre et le 16 février 2021 de 3 mois à partir de la date de fin initialement prévue.