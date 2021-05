Vous n’aurez bientôt plus aucun frais à avancer à l’hôpital. Les trois principales fédérations d’organismes complémentaires santé – la Mutualité française, la Fédération française de l’assurance et le Centre technique des instituts de prévoyance – ont signé jeudi 18 mai un accord-cadre pour le pilotage du dispositif « Remboursement des Organismes Complémentaires » (ROC) auprès des établissements de santé.

Ce dispositif vise à « simplifier l’application du tiers payant sur la part complémentaire dans les établissements hospitaliers, grâce à la dématérialisation des flux d’information entre ces derniers et les organismes complémentaires santé », expliquent les trois fédérations dans un communiqué.

Une application fin juin dans les hôpitaux publics

Il sera déployé dès la fin du moins de juin 2021 dans les hôpitaux publics, avant d’être étendu progressivement à l’ensemble des établissements hospitaliers (soins de suite, de réadaptation et de psychiatrie).

« Ce nouveau dispositif, co-construit par les représentants des organismes complémentaires santé et l’ensemble des équipes du ministère des Solidarités et de la Santé et de la direction générale des Finances publiques, marque l’aboutissement de dix ans de travaux », se félicitent les trois fédérations.