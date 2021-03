Rajeunissement de la population des patients en réanimation ?

D’après l’organisme, « les personnes de 15 à 44 ans présentaient les plus forts taux d’incidence depuis quatre semaines et les indicateurs hospitaliers continuent de progresser pour ce groupe d’âge ». Santé publique France affirmait vouloir examiner « les tendances chez les adultes jeunes […] avec attention dans les prochaines semaines ».

« Si les personnes de 75 ans et plus restaient fortement touchées par le SARS-CoV-2, l’amélioration des indicateurs épidémiologiques depuis la semaine 06 [du 8 au 14 février] dans cette classe d’âge se confirme, ce qui est cohérent avec l’augmentation progressive de la couverture vaccinale dans cette population », analyse l’agence. Santé publique ne fait pas un lien direct entre la vaccination et la hausse de proportion de malades de 15 à 74 ans en réanimation. Le Figaro évoque aussi l’hypothèse d’un relâchement de la « vigilance » des personnes les plus jeunes.