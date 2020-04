L'Établissement français du sang (EFS) a besoin de sang. Comme depuis le début du confinement, vous pouvez continuer à donner votre sang. Les dons de sang sont toujours possibles et même nécessaires. Les hôpitaux et les malades en ont besoin.

L'EFS l'a rappelé sur les réseaux sociaux, dans un message relayé par le ministère des Solidarités et de la Santé : "Nous avons besoin de vous sur la durée et de manière régulière pour limiter l’attente sur les collectes. N'hésitez pas à privilégier la prise de rendez-vous pour les collectes qui le proposent".

Pourquoi donner votre sang est urgent et vital ?

Les réserves actuelles sont au plus bas : fin mars, on en était à moins de 15 jours pour les globules rouges et moins de 3 jours s'agissant des plaquettes. "Les globules rouges se conservent au maximum 42 jours, et les plaquettes 7 jours", précise l'EFS dans son appel.

Pendant la crise du coronavirus, les malades du cancer et les personnes victimes de maladies du sang ont toujours besoin de sang et de plaquettes. Les opérations de chirurgie urgentes en nécessitent aussi. Lundi, le nombre de dons a chuté de 30 %... et c'était avant le confinement !

Y a-t-il un risque à cause du Covid-19 ?

L'EFS précise : "Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus respiratoire qui n'est pas présent dans le sang, sauf en cas de symptômes très sévères de la maladie, selon l'état actuel des connaissances sur ce virus. Aucun don n’étant autorisé en cas de symptômes".

Aussi, si vous ne présentez pas de symptômes, les malades et les hôpitaux ont besoin de vous, particulièrement si votre groupe sanguin est O-, parce que cela fait de vous un donneur universel.

Avec la fermeture des lycées et de nombreux lieux publics, de nombreuses collectes mobiles ont été supprimées. Mais vous pouvez vous rendre, muni de votre attestation de déplacement dérogatoire (cochez la case "Assistance aux personnes vulnérables") et en évitant tout contact de moins d'un mètre, dans un centre de collecte de l'EFS (liste complète ici).

Pour avoir toujours près de vous la liste des centres de collecte à jour, prendre rendez-vous et être alerté des besoins, vous pouvez aussi télécharger l'application "Don de sang" de l'EFS pour iPhone ou sous Android.

À consulter également le site Informations Coronavirus mis à jour systématiquement.