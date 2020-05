Outre les pharmacies et les bureaux de tabac, vous pourrez acheter des masques de protection dans votre supermarché. À partir de ce lundi 4 mai, les enseignes de la grande distribution alimentaire (Auchan, Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Groupe Casino, Intermarché, Leclerc, Lidl, Netto, Supermarché Match, Système U) vont mettre progressivement en vente, dans des magasins et drive, des masques grand public en tissu réutilisables ainsi que des masques à usage unique. Les approvisionnements « monteront en puissance après le 11 mai », avait indiqué le ministère de l’Economie dans un communiqué publié le 29 avril. Inutile donc de se précipiter cette semaine pour en acheter.

Les masques seront distribués en caisse ou à l’accueil du magasin, vous n’en trouverez pas dans les rayons du magasin. Ils seront vendus avec une marge minimale. Le prix sera « de l’ordre de 2 à 3 euros » pour un masque grand public, « soit un coût à l’usage de 10 à 30 centimes selon le nombre de lavages et de réutilisations possibles » et inférieur à 1 euro pour un masque à usage unique, un montant dix à douze fois plus cher qu’avant l’épidémie de Covid-19 mais « en cohérence avec leurs prix d’achat à l’étranger », précise le ministère. Les conditions de vente sont propres à chaque enseigne.

CARREFOUR

Combien en stock ? Carrefour indique avoir sécurisé la commande de 175 millions de masques jetables et 50 millions de masques en tissu lavables et réutilisables. 10 millions seront mis en vente cette semaine.

A quel prix ? Ils seront vendus à prix coûtant, soit 58 centimes le masque chirurgical et à moins de 1 euro pour les premiers prix de ceux en tissu.

Combien par personne ? Les masques sont vendus par lots de 5 ou 10 directement en caisse.La vente est limitée à deux lots par client.

CASINO

Combien en stock ? Les masques chirurgicaux seront vendus par boîtes de 50 dans les super et hypermarchés Casino. Selon Le Parisien, l’enseigne ne vendra pas pour l’instant de masques en tissu.

A quel prix ? La boîte de 50 masques jetables sera vendue à 29,54 €, soit 0,59 € le masque.

Combien par personne ? Les masques sont vendus aux caisses des magasins à raison d’un lot par semaine par client.

FRANPRIX

Combien en stock ? Un million de masques jetables seront mis en vente cette semaine par lot de 10, 20, 25 et 50 ainsi que 100 000 masques en tissu lavables 10 fois d’ici le 11 mai.

A quel prix ? La boîte de 50 masques jetables sera vendue à 29,90 €, celle de 25 à 15,90 €, l de 20 à 12,90 € et celle de 10 à 6,90 €. Les masques en tissu seront vendus à 2,20 €. A partir du 11 mai, des masques Armor-Lux fabriqués en France seront mis en vente au prix de 3,90 €.

Combien par personne ? Les masques sont vendus aux caisses des magasins à raison d’une boîte de 50 masques chirurgicaux ou de deux boîtes de 20-25 ou de trois boîtes de 10 par passage en caisse. Pour ceux en tissu, la vente sera limitée à deux maximum.

INTERMARCHE

Combien en stock ? L’enseigne a annoncé avoir commandé 90 millions de masques chirurgicaux.

A quel prix ? La boîte de 50 masques jetables sera vendue à 29,54 €, soit 0,59 € l’unité.

Combien par personne ? Les premières boîtes sont réservées aux clients ayant la carte de fidélité. Pour les autres, un système de réservation en ligne est mis en place à partir de ce lundi 4 mai. Le retrait se fera sur inscription à des créneaux horaires définis.

LECLERC

Combien en stock ? L’enseigne a annoncé avoir commandé jusqu’à 170 millions de masques chirurgicaux. Une centaine de magasins va en vendre cette semaine. Ils seront progressivement proposés dans chaque magasin et parapharmacie.

A quel prix ? Les masques chirurgicaux seront vendus par lot de 5, 10 ou 50 masques à prix coûtant, « a priori 0,50 € le masque facial trois plis », précise Michel-Edouard Leclerc sur son blog.

Combien par personne ? Chaque magasin informera localement ses clients des modalités de distribution, avec deux scénarios possibles : la commercialisation aux caisses ou au comptoir d’accueil. La vente devrait être limitée à un paquet par client dans un premier temps.

LIDL

Combien en stock ? L’enseigne a commandé 100 millions de masques chirurgicaux.

A quel prix ? Le masque à usage unique sera vendu à 60 centimes.

Combien par personne ? Les masques sont vendus aux caisses des magasins à raison d’une boîte de 50 masques chirurgicaux ou de deux boîtes de 10 par personnes, selon les zones.

MATCH

Combien en stock ? L’enseigne a commandé 100 millions de masques chirurgicaux.

A quel prix ? La boîte de 50 masques sera vendue à prix coûtant, soit 29,90 €.

Combien par personne ? La vente se fait sur réservation à raison d’une boîte par famille et par semaine.

MONOPRIX

Combien en stock ? L’enseigne n’a pas de donné de précisions.

A quel prix ? Les masques chirurgicaux seront vendus par lot de 10 au prix de 6,90 € ou de 50 au prix de 29,90 €. Ceux en tissu seront vendus par lot de 2 au prix de 4,40 €.

Combien par personne ? Les masques sont vendus aux caisses et à l’accueil des magasins ainsi qu’en parapharmacie à raison d’une boîte de masques jetables ou de deux lots de masques en tissu par passage en caisse.

SYSTEME U

Combien en stock ? L’enseigne compte vendre entre 10 et 15 millions de masques chirurgicaux (70 millions ont été commandés) ainsi que des masques en tissu dont le chiffre n’a pas été communiqué.

A quel prix ? Comptez 5,80 € les dix masques chirurgicaux et 2,72 € le masque en tissu, vendu par lot de deux ou de quatre.

Combien par personne ? Les masques sont vendus aux caisses des magasins à raison d’un seul lot de 10 masques par passage.