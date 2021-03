Depuis fin 2020, certains allocataires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ou leurs tuteurs reçoivent un courrier de leur Caisse d’allocations familiales (CAF) leur demandant une déclaration détaillée de leur patrimoine pour le calcul de leurs aides au logement (APL, ALS et AFL). « Il s’agit d’une erreur de la CAF ! », alerte l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei).

Le formulaire à remplir « porte aussi bien sur le patrimoine mobilier imposable, que non-imposable, et sur la composition et la valeur du patrimoine immobilier », explique l’Unapei. Il est accompagné d’un courrier qui stipule que « la loi prévoit que pour le calcul de son aide au logement, l’allocataire doit aussi déclarer le montant de son patrimoine » et qui précise que sans réponse de l’allocataire, « le droit à l’aide au logement ne peut être calculé ».