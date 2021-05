Depuis le 1er janvier 2021, les aides au logement (APL, ALS et ALF) ne sont plus calculées sur la base des revenus d’il y a deux ans mais sur les ressources des douze derniers mois glissants, avec une actualisation de leur montant tous les 3 mois et non plus une fois par an. Ce changement de mode de calcul s’est accompagné de la mise en place d’un nouveau logiciel informatique pour gérer les données des allocataires en complément de celui existant.