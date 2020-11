Bonne nouvelle pour certains aidants familiaux et personnes en situation de handicap. Un décret, publié le 5 novembre au Journal officiel, a modifié les modalités de prise en compte de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la somme perçue au titre du dédommagement par l'aidant familial dans le cadre de la PCH et de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) dans le calcul du Revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité.