Vous avez subi une baisse de revenus en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 ? L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés, a annoncé mardi 12 mai la création d’une aide destinée à ceux qui connaissent des difficultés financières, pour un montant allant jusqu’à 1 500 €.

Qui est éligible au dispositif ?

Le soutien est ouvert aux salariés en difficulté, y compris aux dirigeants de société lié à cette structure par un contrat de travail. L’aide « est accessible à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur durée de cotisation », indique l’Agirc-Arrco à Dossier Familial.

Il ne suffit pas que vos revenus aient baisser, il faut que cette évolution vous empêcher de régler les dettes dues dans votre vie quotidienne.

Peuvent, par exemple, avoir droit à l’aide les personnes en activité partielle, dénomination légale du chômage partiel.

L’Agirc-Arrco évoque l’exemple suivant : du fait d’une perte de salaire causée par votre mise en activité partielle, vous êtes dans l’incapacité de régler votre facture d’eau d’un montant de 680 €. Vous pouvez alors obtenir l’aide représentant le montant dû.

Vous devez contacter la caisse de retraite complémentaire dont vous dépendez. Si vous ignorez de quelle caisse vous dépendez, l’Agirc-Arrco vous permet de le trouver son contact sur cette page, en renseignant votre nom et votre numéro de Sécurité sociale.

Vous devrez fournir à votre organisme un formulaire de demande d’intervention sociale et une déclaration sur l’honneur précisant votre situation et les difficultés financières que vous subissez. Vous devrez aussi transmettre vos trois derniers bulletins de salaire ou de revenus, dont l’un au moins doit révéler une baisse de rémunération.

Si votre dossier est accepté après examen, l’aide vous est versée dans un délai maximal d’un mois, promet l’Agirc-Arrco.

Jusqu’à quand ce dispositif est-il proposé ?

L’Agirc-Arrco prévoit de mettre en œuvre cette aide jusqu’à la fin du mois de juillet. Mais, ajoute-t-elle dans un communiqué, « une prolongation pourra éventuellement être mise en place après évaluation de l’utilisation du dispositif ».

Pour l’heure, le régime de retraite complémentaire y consacre 200 M€ au total.

Une aide à la livraison des courses pour les retraités

L’Agirc-Arrco a lancé le 25 mars une aide à la livraison des courses pour les retraités de 70 ans et plus, « pour leur éviter d’avoir à sortir de chez elles et limiter autant que possibles les risques de contamination », annonçait-elle dans un communiqué du 28 avril.

Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent téléphoner au 0 971 090 971, pour le prix d’un appel local. Après ce coup de fil, une demande d’intervention est déclenchée auprès d’une association ou d’un service d’aide local.

Les courses sont déposées devant la porte d’entrée de votre domicile.

Durant la crise sanitaire, l’aide est reconductible chaque semaine (jusqu’à hauteur de 5 heures hebdomadaires).