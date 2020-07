Retraites : Jean Castex reprend la réforme

N’en déplaise aux syndicats et au patronat, le chef du gouvernement reprend les discussions sur la réforme des retraites. Le nouveau Premier ministre, Jean Castex s’entretient sur le sujet jeudi 9 et vendredi 10 juillet avec les dirigeants des organisations, en présence de la ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, Elisabeth Borne, dans le cadre de réunions bilatérales consacrées aux répercussions économiques et sociales de la récession.