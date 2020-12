Près de 15 millions de retraités sont comptabilisés en France et plus de 85 % d’entre eux souhaitent vieillir chez eux, selon un sondage Ifop de mars 2019. Un souhait bien légitime mais qui a un coût. Dans une étude publiée mardi 15 décembre, le site d’informations Retraite.com et le groupement d’entreprises pour les seniors, Silver Alliance, ont analysé et étudié le coût de plus de 25 produits et services tels que la mutuelle, l’appareillage auditif, l’optique, l’aide à domicile, l’achat de fauteuils adaptés ou de produits nécessaires à la dépendance pour établir le coût du « bien vieillir » chez soi lorsque l’on a 65 ans, 75 ans ou plus de 85 ans. Tout a été passé au crible excepté les dépenses liées au logement (loyer, eau, électricité) et à l’alimentation. Au total, plus de 250 devis ont été étudiés afin d’analyser le prix des services de base, classiques et premiums.