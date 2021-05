En 2020, une pension sur six « nouvellement attribuée ou révisée » (16,4 %) a comporté au moins une erreur financière en faveur ou au détriment des assurés, contre une sur neuf en 2016, d’après les calculs de la Cour fondés sur un échantillon de près de 9 400 cas. Dans plusieurs caisses métropolitaines (la Cnav en Ile-de-France et les Carsat des Hauts-de-France, du Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest), « cette proportion atteint même une prestation sur cinq », poursuit le rapport.

Jusqu’à 1 000 € de manque à gagner sur l’année

Dans les trois quarts des cas, les erreurs pénalisent l’assuré. Le manque à gagner médian était de 123 € sur l’année. Cela signifie que la moitié des retraités lésés a eu sa retraite amputée d’un montant inférieur à cette somme et l’autre moitié, d’un montant supérieur. Mais la perte peut être beaucoup plus élevée. Selon le rapport, près d’une erreur sur dix dépassait 1 000 € par an. Une somme loin d’être négligeable quand on la met en rapport avec le montant moyen des pensions de retraite, qui s’élevait à 1 393 € net par mois en 2019, comme l’indique une étude publiée jeudi 20 mai par la Dress, le service statistique du ministère de la Santé et des Solidarités. Des erreurs qui perdurent le plus souvent jusqu’au décès de l’assuré. « On peut anticiper que les erreurs affectant les retraites attribuées en 2020 auront un impact cumulatif de 1,6 milliard d’euros jusqu’au décès des pensionnés », estiment les magistrats financiers. En 2019, le chiffre était de 1,1 milliard d’euros.