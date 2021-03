Bonne nouvelle pour les salariés travaillant en forfait jours. Dans une décision rendue le 26 février dernier, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives les privant du bénéfice de la retraite progressive.

Ce dispositif, qui permet aux salariés de 60 ans ou plus de percevoir une partie de leur pension de retraite tout en continuant à travailler, est subordonné à la justification de l’exercice d’une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Or, les salariés en forfait jours, qui travaillent moins de 218 jours par an, le plafond légal, ne sont pas considérés comme étant à temps partiel.