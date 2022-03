Retraite : les personnes handicapées partent un peu plus tard que les valides

Les personnes handicapées liquident leurs droits à la retraite en moyenne trois mois plus tard que les valides, selon une étude de la Drees, le service des statistiques du ministère de la Santé et des Solidarités, publiée mardi 24 août, et rapportée par Le Figaro. En 2020, l’âge de départ atteignait en moyenne 62,7 ans pour les personnes handicapées, contre 62,4 ans pour celles sans incapacité.

Un chiffre qui peut paraître surprenant alors que des dispositifs liés à l’état de santé permettent aux assurés de partir avant l’âge légal. Les travailleurs handicapés peuvent, en effet, partir en retraite anticipée à taux plein à partir de l’âge de 55 ans, à condition de justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 % et d’une certaine durée d’assurance et de périodes cotisées.

Des départs anticipés moins fréquents

Sauf que dans la pratique, les départs anticipés à la retraite bénéficient davantage aux personnes sans incapacité. En 2020, 34 % de ces dernières sont déjà retraitées dans l’année qui précède l’âge légal minimal de départ, contre seulement 17 % des personnes handicapées. Cela s’explique par le fait que la majeure partie des départs anticipés à la retraite sont liés aux carrières longues. Ce dispositif, créé en 2003, permet aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans et qui effectué une carrière complète, de partir à la retraite dès 60 ans, voire 58 ans s’ils ont commencé avant 16 ans. Or, « il est rare qu’une personne souffrant d’incapacité atteigne le seuil retenu par le système de retraite pour définir une carrière longue », rappelait la Drees dans une précédente étude publiée en 2018. Au régime général, par exemple, les départs anticipés pour carrière longue représentent 26,7 % des départs à la retraite en 2017, tandis que ceux au titre du handicap ou de l’incapacité permanente en représentent respectivement 0,4 % et 1,4 %.

8,5 années passées sans emploi, ni retraite après 50 ans