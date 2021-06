Vous avez connu une période de chômage partiel et vous vous interrogez sur son impact sur votre retraite ? Vous changez de secteur professionnel et vous souhaitez savoir si vous devez engager des démarches particulières ? Ou bien vous vous demandez comment votre congé parental est pris en compte dans le calcul de votre retraite ?

Pour répondre à vos questions, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, organisent une nouvelle édition commune des « Rendez-vous de la retraite » du lundi 28 juin au samedi 3 juillet. Durant cette semaine, les actifs, qu’ils soient proches ou non de la retraite, sont invités à faire le point sur leur situation personnelle avec un conseiller.

40 000 entretiens gratuits sur rendez-vous

En tout, 40 000 entretiens gratuits seront proposés. Ils se dérouleront par téléphone ou dans l’un des 260 points d’information retraite, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans certains départements d’Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion). Les actifs seront accueillis du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, ainsi que le samedi de 9h à 18h. Dès à présent, il est possible de prendre un rendez-vous depuis le site www.rdv-retraite.fr.