Différents facteurs à l'origine de ces incertitudes

Ces incertitudes se basent sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'Insee n'a pas publié sa prévision d'inflation hors tabac pour cette année, à cause du contexte sanitaire et économique. Or ce chiffre permet de calculer la revalorisation décidée par l'Agirc-Arrco et est communiqué habituellement au mois de juin.