Vous avez connu une période de chômage partiel pendant le confinement et vous vous interrogez sur son impact sur votre retraite ? Vous êtes proche de la retraite et les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19 vous inquiètent ? Ou bien vous vous demandez si le paiement des pensions ou le délai de traitement de votre demande de retraite peut prendre du retard ?

Depuis lundi, l’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, organise une édition spéciale de ses « Rendez-vous retraite », en complément de celle programmée chaque année à l’automne, pour répondre aux interrogations de ses assurés.

12 000 entretiens téléphoniques gratuits

En raison du contexte, le programme est 100 % numérique. Jusqu’à vendredi 26 juin, plus de 300 conseillers retraite sont mobilisés pour répondre à 12 000 entretiens téléphoniques personnalisés et gratuits d’une durée de 20 minutes. Il est encore possible de prendre un rendez-vous pour jeudi ou vendredi. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page dédiée, de choisir un créneau horaire et de se créer un compte "ClicRDV".

Trois tchats en ligne de 11h à 12h

En complément des entretiens, trois séances de tchat en ligne ont été programmées. La première s’est déroulée lundi, il en reste deux prévues ce mardi et jeudi 25 juin de 11h à 12h. Chômage partiel, départ en retraite, demande de réversion, carrières longues… des experts retraite répondront à toutes vos questions sur le site internet www.agirc-arrco.fr.

Des services en ligne gratuits

Par ailleurs, vous trouverez dans votre espace personnel Agirc-Arrco un certain nombre de services vous permettant de vous informer sur votre situation : relevé de carrière, simulateur de pension de retraite, affichage chronologique de votre carrière, etc. Des éléments à retrouver toute l’année et qui pourront vous être utiles pour préparer au mieux votre entretien téléphonique.