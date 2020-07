Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que le droit au RSA est subsidiaire, c’est-à-dire qu’il est subordonné à la condition que le foyer ait fait valoir tous ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires, avec des modalités spécifiques pour les retraites personnelles et l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

Des dispositions qui pouvaient être pénalisantes pour les bénéficiaires du RSA, non reconnus inaptes au travail, qui faisaient valoir leurs droits à l’Aspa et donc à la retraite dès 65 ans. Une décote pouvait s’appliquer et ils pouvaient être privés du minimum contributif (Mico) s’ils ne disposaient pas de la durée d’assurance requise. Pour rappel, le Mico s’adresse aux retraités du secteur privé dont la pension de base à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale n’atteint pas le niveau réglementaire.

Possibilité d’attendre 67 ans pour faire ses droits à la retraite

En clair, les bénéficiaires du RSA peuvent désormais attendre 67 ans pour passer à la retraite ou à l’Aspa et ainsi bénéficier d’une pension à taux plein. Pour les assurés reconnus inaptes au travail, le basculement est toujours possible dès 62 ans.

Echanges entre la Caf et la caisse de retraite pour garantir le passage à la retraite

Afin d’éviter une rupture de droits entre le versement du RSA et celui de la retraite et fiabiliser les carrières, la caisse d’allocations familiales (CAF) effectue un premier signalement deux ans et demi avant l’âge légal de départ à la retraite. Elle signale « les allocataires qui perçoivent le RSA pour savoir si le titulaire possède un compte carrière à l’Assurance retraite, connaître son régime d’affiliation, ou s’il n’a jamais cotisé », indique la circulaire. La caisse de retraite procède alors à « la reconstitution de carrière et informe en retour la Caf de son droit potentiel à l’Assurance retraite, à un autre régime de base ou s’il n’a jamais cotisé dans les meilleurs délais ». L’assuré reçoit ensuite une attestation de carrière avec la date prévisionnelle à laquelle il pourra bénéficier de sa retraite au taux maximum.