Période de chômage non prise en compte, salaire mal renseigné… En 2019, plus d’une pension sur sept calculée au moment du départ à la retraite comportait au moins une erreur avec incidence financière, selon un rapport de la Cour des comptes. Dans certaines régions (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Hauts-de-France), la part d’erreur concernait même une pension sur cinq. Dans 62 % des cas, c’était en défaveur du retraité et le manque à gagner s’élevait en moyenne à 554 € par an.

Des erreurs qui sont liées, pour 60 % d’entre elles, à une prise en compte imparfaite des éléments de la carrière professionnelle. Pour les limiter, la Caisse nationale d’assurance vieillesse va permettre à tous les assurés souhaitant mettre à jour leur carrière de contacter par courrier l'Assurance retraite à partir du mois de juillet.

"Actuellement, cela n'est pas possible avant 55 ans, et parfois même 60 ans dans certains cas", nous explique-t-on à la Cnav. Même s’il est possible de vérifier en détail ses droits à la retraite avec le relevé individuel de situation (RIS) que l’on reçoit tous les cinq ans à partir de 35 ans et de signaler un oubli ou une erreur à sa caisse de retraite, la requête n’est pas entendue.

Un service de rectification des relevés de carrière

Et en fin d'année, la Cnav ouvrira un service en ligne gratuit de rectification de carrière accessible à tous, y compris aux moins de 55 ans. Grâce à lui, les assurés deviendront acteurs de leur future retraite. Ils pourront directement signaler les anomalies et ajouter les éléments manquants (nom d’entreprise, montant des salaires). Il suffira, dans ce cas, de joindre une photo d’un justificatif comme un bulletin de salaire. Plus l’erreur sera repérée tôt, plus il sera facile pour l’assuré de retrouver les documents nécessaires.