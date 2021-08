Est-ce bientôt la fin des départs en retraite anticipée ? Après avoir été multipliés pour inciter les seniors à laisser la place aux jeunes et lutter contre le chômage, les dispositifs de cessation anticipée d’activité dans le secteur privé tendent à disparaître, rapporte Les Echos. En cause : leur coût élevé et le recul de l’âge de départ à la retraite.

Disparition progressive des mécanismes de départ anticipé

Selon une note de la Direction statistique du ministère du Travail de 2019, dès les années 1960 et surtout dans les années 1970, les pouvoirs publics ont mis en place divers mécanismes de préretraite avant de les limiter à partir du milieu des années 1980 en raison de leur coût élevé. Depuis 2011, il n’est ainsi plus possible de demander à bénéficier de l’allocation spéciale du fonds national de l’emploi (AS-FNE), dite préretraite-licenciement. Créée en 1963, ce dispositif était initialement destiné aux travailleurs âgés de plus de 60 ans issus de secteurs en restructuration, licenciés pour motif économique et sans espoir de reclassement. En 2017, seules 130 personnes en bénéficiaient encore.

Il en est de même pour un autre dispositif : la dispense de recherche d’emploi (DRE). Mis en place en 1984, il avait pour but de permettre aux demandeurs d’emploi âgés de continuer à être indemnisés sans être obligés de rechercher un emploi. Un moyen pour l’Etat de baisser artificiellement le nombre officiel de chômeurs. Mais la réforme des retraites de 2003 menée par François Fillon, alors ministre du Travail, sonne la fin progressive des dispositifs de préretraites et de la dispense de recherche d’emploi, qui sera supprimée le 1er janvier 2012.

De moins en moins de carrières longues

En même temps, est créée en 2003 la retraite anticipée pour carrière longue (RACL). Ce dispositif permet aux travailleurs ayant commencé à travailler jeunes et qui ont effectué une carrière complète, de partir à la retraite à 60 ans au lieu de 62 ans. Grâce aux assouplissements décidés en 2012 puis en 2014, il rencontre un vif succès. Le nombre de bénéficiaires atteint un pic en 2017, avec 180 000 retraités concernés dans le secteur privé (hors libéraux, exploitants agricoles, régimes spéciaux), d’après la Commission des comptes de la Sécurité sociale.

Mais ce chiffre devrait diminuer fortement dans les années à venir. La Sécurité sociale estime qu’il s’établira à 40 000 départs chaque année à partir de 2035. « Alors qu’environ un quart des assurés nés entre 1955 et 1957 ont pu partir plus tôt grâce au dispositif carrière longue, cette proportion ne serait plus que de 5 % à partir de la génération 1973 », explique Les Echos.

Cette situation s’explique à la fois en raison de la réforme du régime des retraites de 2014, qui a fait passer le nombre d’annuités de 42 à 43, et d’une entrée des actifs sur le marché du travail de plus en plus tardive. Résultat, les assurés nés en 1973 devront avoir cotisé presque sans interruption depuis l’âge de 17 ans pour pouvoir bénéficier du dispositif. Ce qui est plutôt rare aujourd’hui, l’âge moyen de première validation d’un trimestre étant passé à 21 ans pour les hommes nés en 1975.