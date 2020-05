Le 29/05/2020

Préparer votre retraite : dix jours pour vous informer

Vous envisagez de partir bientôt à la retraite mais avez-vous fait le point sur vos droits ? Du 2 au 12 juin, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco vous donnent des informations et conseils en ligne pour bien préparer votre retraite de base et complémentaire. Vidéos, quiz, tchat… Découvrez le programme.

