Vous devez vous rendre sur votre compte retraite sur le portail info-retraite.fr ou le créer si vous n’en disposez pas encore. Une fois connecté, la demande de réversion s’effectue en 5 étapes sécurisées. Vous n’avez pas besoin de préciser les régimes auxquels le défunt a cotisé, ils s’affichent automatiquement. Vous devez simplement remplir le formulaire et fournir certains documents : les copies de votre carte nationale d’identité et de votre acte de naissance, les copies d’acte de naissance et de décès du défunt, la copie du livret de famille pour que les régimes puissent vérifier la durée du mariage et si vous avez eu des enfants, un relevé d’identité bancaire (RIB). Pour percevoir la réversion des régimes de base (CNAV, CNAVPL, MSA, etc.), vous devrez justifier de votre niveau de ressources et fournir d’autres justificatifs comme une copie de vos deux derniers avis d’imposition, de vos derniers relevés de compte bancaire personnel et derniers bulletins de salaire, si vous êtes encore en activité.