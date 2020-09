Besoin d’y voir plus clair sur vos droits à la retraite ? Le Groupement d’intérêt public (GIP) Union retraite, qui réunit les organismes de retraite de base et complémentaire, vient de lancer une application mobile, Mon compte retraite , qui vous permet de consulter facilement les informations concernant votre retraite.

Pour utiliser Mon compte retraite, c’est très simple. Gratuite, l’application mobile est disponible sur l’Apple Store et Google Play . Une fois téléchargée, il vous suffit de créer un compte en vous identifiant avec FranceConnect ou en utilisant les identifiant et mot de passe du compte retraite disponible sur www.info-retraite.fr , le site commun à tous les régimes de retraite. L’accès est ainsi sécurisé.

Si vous êtes encore en activité, l’appli vous donne un aperçu global de votre carrière, quelles que soient vos activités (fonctionnaire, salarié, indépendant, etc.) et de vos droits à la retraite pour toutes vos activités passées (nombre de trimestres et de points cotisés). Vous pouvez également simuler votre montant et âge de départ à la retraite. Et vous avez accès à la liste et aux coordonnées de vos régimes.