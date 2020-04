Le confinement ne doit pas vous empêcher de commencer vos démarches en vue de votre prochain départ à la retraite. Au contraire, votre demande de retraite doit être réalisée 4 à 6 mois avant la date de départ souhaitée, voire plus tôt pour certains régimes : entre 6 et 18 mois à l’avance si vous êtes fonctionnaire de l’Éducation nationale, 6 et 9 mois pour les autres fonctionnaires et 12 mois avant pour les salariés des industries électriques et gazières et de la Banque de France.

« Malgré l’épidémie, les caisses de retraite sont pleinement mobilisées : le paiement des retraites sera assuré aux échéances habituelles. De même, le traitement des demandes se poursuit normalement », indique le site internet info-retraite.fr, géré par Union Retraite, un groupement d’intérêt public (GIP) qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire. Même réponse du côté de l’Assurance retraite, le régime de base des salariés du privé ou de l’Agirc-Arrco, le régime complémentaire des salariés du privé.

Vous devez privilégier les demandes de retraite par internet. Si vous n’avez connu qu’un seul statut professionnel, rendez-vous sur le site internet de votre régime d’affiliation retraite. Les salariés du privé, du secteur agricole et les indépendants peuvent effectuer les démarches sur mademandederetraitenligne.fr. Les salariés du privé et du secteur agricole peuvent se connecter à leur compte personnel sur le site agirc-arrco.fr pour leur demande de retraite complémentaire. « Si vous avez demandé votre retraite par courrier, il est inutile de refaire une demande en ligne, cela retarderait son traitement », précise l’Agirc-Arrco.

En revanche, si vous avez été affilié à différents régimes de retraite, passez par le site info-retraite.fr. Ce portail permet d’effectuer une demandeuniquede retraite en ligne pour 35 régimes, soit presque tous les régimes de retraite. Votre demande est ensuite transmise à tous les régimes.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils numériques, les caisses proposent des tutoriels en ligne pour vous aider.

Est-il possible de demander votre retraite même s’il vous manque des documents ?

Oui, même s’il vous manque des justificatifs (bulletins de salaire, livret de famille, etc.), il est conseillé d’entamer les démarches. « L’important est de prendre date et de permettre à nos équipes de commencer à étudier votre dossier, même incomplet. Pour les commerçants et artisans n’ayant pu obtenir leur attestation de radiation de la chambre de commerce ou d’artisanat, une déclaration sur l’honneur suffira dans un premier temps », explique au MondeRenaud Villard, le directeur général de l’Assurance-retraite. Les justificatifs doivent être numérisés.

Sur le site info-retraite.fr, votre demande est conservée 90 jours. Vous pouvez ainsi y revenir plus tard pour ajouter un justificatif ou une information manquante.