Pour les assurés relevant du régime général de la Sécurité sociale (Cnav) et pour les salariés relevant du régime agricole (MSA), 220 heures indemnisées au titre de l’activité partielle sont nécessaires pour valider un trimestre de retraite, dans la limite de quatre trimestres par an.

Chômage partiel pris en compte pour les retraites des assurés de certains régimes spéciaux

La prise en compte du chômage partiel pour les retraites des marins, navigants aériens (pilotes, hôtesses et stewards), clercs de notaires, ouvriers de l’Etat et régimes spéciaux (SNCD, RATP, électriciens et gaziers) a été confirmée dans un second décret publié mercredi au Journal officiel. Pour eux, les périodes d’activité partielle seront validées dans la durée de service du régime de retraite. Ces agents ne perdront pas de trimestres de cotisation. Le texte prévoit aussi « une neutralisation du montant de l’allocation d’activité partielle dans le calcul du revenu de référence pris en compte pour le calcul des droits à la retraite ». Ainsi, les agents ne seront pas pénalisés par leur baisse de revenu.