Pôle emploi : un bug informatique impacte 200 000 bénéficiaires de l'ASS

« À ce jour, vous avez atteint la fin de votre droit ASS et nous étudions son renouvellement. Si votre questionnaire ne nous est pas encore parvenu, nous vous invitons à nous le transmettre dûment complété et signé, accompagné des justificatifs nécessaires dans les plus brefs délais. » Tel est l’inquiétant message reçu par des milliers de demandeurs d’emploi sur leur compte personnel Pôle emploi, à la fin du mois de janvier.