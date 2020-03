Le coronavirus et le confinement ne changent rien, il faut toujours vous signaler en faisant votre actualisation. Chaque mois, les demandeurs d’emploi ont l’obligation d’actualiser leur situation auprès de Pôle emploi. Cette démarche permet de déclarer les évènements qui ont pu se produire (travail, stage, arrêt maladie, congé maternité…), de confirmer qu’ils sont toujours à la recherche d’un emploi et d’obtenir le paiement de leur allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), s’ils sont indemnisés.

Les dates n'ont pas changé, vous avez toujours entre le 28 du mois en cours et le 15 du mois qui suit pour actualiser votre situation sur Pole-emploi.fr. Voici le calendrier pour l’année 2020. L'actualisation du mois de mars commence samedi 28. Précision importante : actualisez votre situation, même si vous arrivez en fin de droits : en ces circonstances exceptionnelles, vous continuerez à toucher vos allocations.

Allocation du mois de : Ouverture de l'actualisation: Date limite de l'actualisation: Paiement à partir de: Décembre 2019 28/12/2019 15/01/2020 02/01/2020 Janvier 2020 28/01/2020 15/02/2020 03/02/2020 Février 2020 26/02/2020 15/03/2020 02/03/2020 Mars 2020 28/03/2020 15/04/2020 01/04/2020 Avril 2020 28/04/2020 15/05/2020 04/05/2020 Mai 2020 28/05/2020 15/06/2020 01/06/2020 Juin 2020 28/06/2020 15/07/2020 01/07/2020 Juillet 2020 28/07/2020 15/08/2020 03/08/2020 Août 2020 28/08/2020 15/09/2020 01/09/2020 Septembre 2020 28/09/2020 15/10/2020 01/10/2020 Octobre 2020 28/10/2020 15/11/2020 02/11/2020 Novembre 2020 28/11/2020 15/12/2020 01/12/2020 Décembre 2020 28/12/2020 15/01/2021 04/01/2021

Vous ne pouvez plus vous rendre dans votre agence, les agences Pôle emploi ne reçoivent plus personne, les rendez-vous sont annulés, mais les conseillers continuent d'assurer un suivi par téléphone et e-mails. Munissez-vous de votre numéro d’identifiant et de votre code personnel pour actualiser votre situation. Voici les trois moyens de le faire :

par internet sur www.pole-emploi.fr soit à partir de la page d’accueil, soit à partir de votre espace personnel. Dans les 24 heures suivant votre actualisation, vous serez informé de la prise en compte de celle-ci dans votre espace personnel à l’onglet "droits et démarches" ;

par téléphone au 39 49 (service gratuit + prix d’un appel), 7 j/7 et 24 h/24.

Par le 33 1 77 86 39 49 depuis l'étranger ; par le biais de l’application mobile Pôle emploi « Mon Espace » disponible sur Google Play et l’Apple Store.

Fermeture des agences Pôle emploi

Pendant cette crise sanitaire, toutes les agences sont fermées au public.

Les agents restent disponibles par téléphone aux heures d'ouverture habituelles : le matin, de 8h30 à 12h30, du lundi au mercredi de 12h30 à 16h30 et le vendredi de 12h30 à 15h30.

Que se passe-t-il en cas d’oubli d'actualisation ?

Le défaut d’actualisation entraîne une désinscription de la liste des demandeurs d’emploi et l’interruption du paiement des allocations chômage. La personne désinscrite peut se réinscrire immédiatement au 39 49 ou sur internet sans avoir besoin de se présenter en agence. Si sa situation n’a pas changé, le paiement des indemnités chômage sera relancé en moins de 48 heures par Pôle emploi.

Les contrôles sont suspendus

Habituellement, en cas de fausse déclaration, le demandeur d’emploi peut faire l’objet d’une radiation ainsi que d’une suppression de ses allocations chômage. Une amende peut également être prononcée en cas de fausse déclaration pour percevoir des allocations.

Pendant cette période de confinement, il n'y aura pas de contrôle de recherche effective d'emploi, il n'y aura pas non plus de radiations ou de sanctions. La note d'information Covid-19 de Pôle-emploi, c'est ici.

L'actualisation à Pôle emploi est indispensable pendant la période de confinement.