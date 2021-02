Biscuits, bagels, biscottes, houmous, huiles… Depuis septembre dernier, plus de 3 500 références de produits ont fait l’objet de rappels par les autorités sanitaires françaises, selon le dernier recensement daté du 17 février réalisé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La raison ? Tous contiennent des graines de sésame en provenance d’Inde contaminées à l’oxyde d’éthylène , une substance classée cancérigène, mutagène – c’est-à-dire pouvant causer des anomalies génétiques – et toxique pour la reproduction.

L’utilisation de ce désinfectant gazeux, visant notamment à éviter la formation de moisissures, est interdite pour les usages alimentaires dans l’Union européenne depuis 1991 comme pesticide et depuis 2011 comme biocide. La règlementation européenne a fixé la limite maximale de résidus (LMR) à 0,05 mg par kilo de graines de sésame, soit le seuil au-dessous duquel les laboratoires ne peuvent plus quantifier ce biocide. Or, les taux retrouvés dans plusieurs lots de graines de sésame en provenance d’Inde étaient 1 000 fois supérieurs à cette limite. Certains ont même présenté des teneurs en oxyde d’éthylène allant jusqu’à 186 mg/kg, une valeur 3 700 fois plus élevée que la limite maximale autorisée.