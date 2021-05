12/05/2021

Un crédit d’impôt accordé sur les abonnements à la presse

Pour lutter contre les infox et soutenir la presse, un crédit d’impôt sera accordé pour un premier abonnement d’un an à un titre d’information politique et générale.

