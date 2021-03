Vivement encouragé par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le télétravail à domicile s’est largement développé depuis près d’un an. Une situation inédite qui a conduit un grand nombre de salariés à engager des frais professionnels au titre de cette nouvelle organisation du travail. Pour guider les contribuables dans leur déclaration de revenus de 2020, les ministres de l’Economie, Bruno Le Maire, et des Comptes publics, Olivier Dussopt, ont annoncé, mardi 2 mars, plusieurs mesures.

Les allocataires forfaitaires déduites dans la limite de 550 € par an

Les allocations versées par les employeurs au titre du télétravail à domicile en 2020 seront toujours exonérées d’impôt sur le revenu. L’exonération concerne les indemnités, les remboursements forfaitaires ou encore les remboursements de frais réels. Les allocations forfaitaires seront exonérées dans la limite de 2,5 € par jour de télétravail à domicile, soit une exonération de 50 € pour un mois comprenant 20 jours de télétravail et 550 € au maximum pour l’année. Attention, les « frais courants généralement nécessités par l’exercice de la profession, qui comprennent notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de restauration » ne sont pas concernés par l’exonération d’impôts.