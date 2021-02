La suppression programmée de la taxe d’habitation sur toutes les résidences principales à l’horizon 2023 avait déjà de quoi inquiéter les propriétaires. Ce revenu condamné à disparaître étant principalement destiné aux caisses des collectivités locales, la crainte de voir celles-ci – communes et intercommunalités – se rattraper sur le montant de la taxe foncière semblait solidement fondée.

Des gagnants et des perdants

Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP) relayée par Le Figaro , cette réforme devrait avoir un impact majeur sur le niveau de la taxe foncière. Il y aura ainsi des gagnants et des perdants.

Ainsi, du côté des gagnants de la réforme, on trouve les propriétaires modestes dont la valeur des logements est considérée comme surévaluée. A l’inverse, les perdants seront les propriétaires plus aisés dont la valeur des biens est considérée comme sous-évaluée. Ces valeurs-là s’appuyant sur les valeurs locatives estimées dans les années 1970, elles ne correspondent plus à la réalité.