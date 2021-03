Pas de revalorisation des bases de la taxe d’habitation sur les résidences principales

Ce coefficient forfaitaire s’applique aux bases de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Il n’y aura aucune revalorisation des bases de la taxe d’habitation sur les résidences principales La Direction générale des Finances publiques rappelle, en effet, à Capital« qu’à titre transitoire et jusqu'à la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter de 2023 (...), les valeurs locatives des locaux affectés à l'habitation principale ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du CGI ».