C’est un rituel annuel auquel les contribuables concernés doivent toujours se plier : le règlement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2020.

Taxe d’habitation : 20 % des foyers doivent toujours la régler

Conformément à la promesse d’Emmanuel Macron en amont de son élection en 2017, 80 % des ménages qui y étaient jusque-là soumis au titre de leur résidence principale en sont désormais totalement exonérés. Un gain moyen estimé à 600 € par an et par foyer. Les ménages concernés sont ceux dont le revenu fiscal de référence pour 2019 ne dépassait pas un certain seuil, selon la composition du foyer (voir lien ci-dessous).