Taxe d’habitation : allez-vous la payer cette année  ?

Bercy planche sur une nouvelle réforme de la taxe d’habitation. Le ministre de l’Economie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, a confirmé mercredi 15 juillet la suppression totale de cet impôt sur les résidences principales, mais il a fait état d’interrogations au sein de l’exécutif sur la possibilité, annoncée la veille par Emmanuel Macron, de décaler cette mesure au-delà de 2023 pour les 20 % des foyers les plus aisés.

« Est-ce qu’on la supprime d’ici 2023 comme c’était prévu ? Est-ce qu’on prévoit de prendre un peu plus de temps, parce qu’effectivement, ça coûte cher ? Est-ce qu’on prévoit de prendre un peu plus de temps pour tout ou partie de ces 20 % ? », a détaillé le ministre sur France 2.

« C’est des options qui sont sur la table, je vais consulter des parlementaires pour voir ce qu’ils en pensent, faire des propositions au Premier ministre, et ensuite les arbitrages définitifs seront rendus », a expliqué Bruno Le Maire.

Un décalage « d’un ou deux ans »

Tout en soulignant que l’éventuelle mesure relève de l’« hypothèse », Jean Castex a assuré qu’« il ne s’agirait pas d’augmenter un impôt mais de décaler d’un ou deux ans une baisse déjà programmée ». « On ne vous créerait pas un impôt en plus, on vous décalerait un impôt en moins », a rappelé le Premier ministre, dans un entretien donné mardi à des lecteurs du Parisien / Aujourd’hui en France. Le chef du gouvernement n’a pas abordé le sujet de la taxe d’habitation lors de sa déclaration de politique générale devant les députés, le lendemain.