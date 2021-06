Deux baisses de l’impôt sur le revenu, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron

La suppression de la tranche d’imposition à 5,5 %, découlant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour l’année suivante visait à bénéficier aux plus modestes des ménages redevables de l’impôt sur le revenu. Elle permettait à François Hollande d’afficher son souci d’équité alors que son propre ministre de l’Economie et des finances, Pierre Moscovici, avait affirmé être « très sensible » au « ras-le-bol fiscal » en août 2013.