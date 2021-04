Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est directement prélevé sur le salaire des contribuables à l’aide d’un taux d’imposition calculé par l’administration fiscale sur la base de la déclaration de revenus. Si cette règle est simple à appliquer pour les salariés en CDI ou en CDD de plus de deux mois, un dispositif spécifique est prévu pour ceux en contrats courts d’une durée maximale de deux mois.

Sont concernés les CDD, les contrats de mission d’intérim, les contrats de professionnalisation, les conventions de stage, les contrats des agents non titulaires de la fonction publique recrutés pour exécuter une tâche déterminée et limitée dans le temps.

Pour ces contrats courts, l’employeur doit appliquer, en l’absence de transmission du taux de prélèvement personnalisé par l’administration fiscale et dans la limite des deux premiers mois d’embauche, le taux neutre , aussi appelé taux par défaut ou taux non personnalisé. Il correspond au barème d’un célibataire sans enfant.

Un abattement de 637 €

Modalités d’application

En cas de versements distincts au cours d’un même mois, le taux neutre et l’abattement sont appliqués à chaque versement si chacun donne lieu à un bulletin de paie distinct. En revanche, si un seul versement et un seul bulletin de salaire est établi au titre de plusieurs contrats réalisés au cours du même mois, le taux et l’abattement sont appliqués au montant global.