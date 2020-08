PME : vous pouvez demander un étalement de vos dettes fiscales

C’est un coup de pouce fiscal destiné à limiter le nombre de liquidations judiciaires d’entreprises subissant le plongeon de l’activité économique. Les ministres Bruno Le Maire (Economie, finance et relance) et Olivier Dussopt (délégué chargé des Comptes publics) ont vanté lundi 17 août la mise en place d’un dispositif d’étalement des dettes fiscales pour les entreprises, relatif aux impôts dus entre le 1er mars et le 31 mai 2020.

Les entreprises bénéficiaires

La mesure s’adresse aux commerçants, artisans et professionnels libéraux dont l’activité a débuté au plus tard le 31 décembre 2019, d’après le communiqué publié par Bercy. Vous êtes éligible à la mesure quel que soit le statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et le régime fiscal et social utilisés. Aucune condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires n’est requise.