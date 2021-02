Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette situation : une baisse des recettes liées à la valorisation des matériaux collectés comme le verre, les plastiques et les textiles, un surcoût lié au Covid-19 du côté des prestataires et une forte hausse au 1er janvier de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Pour la métropole de Toulon (Var) par exemple, la perte subie a été de 2 millions d’euros et la TGAP a représenté 1,5 million d’euros supplémentaire.

Un manque de soutien de l’Etat

L’organisation déplore le manque de soutien de l’Etat. « On s'attendait à plus d'écoute du gouvernement », a indiqué à la presse Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce. « Il y a une impression d’injustice à avoir tant travaillé l’an dernier pour le maintien des services essentiels et à devoir aujourd’hui l’assumer seuls, puisque les collectivités doivent compenser [l’accroissement des coûts] en augmentant les taxes locales », a-t-il expliqué estimant qu’il y a « un dialogue un peu plus équilibré à établir avec l’Etat ».