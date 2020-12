« Fraude intentionnelle » et « erreur »

« Avec ce second confinement, il y a des entreprises en grande difficulté, comme celles qui sont fermées administrativement, qu’on ne va pas accabler, et d’autres, moins affectées ou qui profitent de la crise, que nous regardons davantage, selon l’analyse risque de fraude opérée en amont », avait fait savoir le haut fonctionnaire.

« Des redressements fiscaux aboutissant à des majorations jusqu’à 80 % »

« Une autre loi, celle du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (Essoc), visait à inciter les contribuables à régulariser leur situation. L’administration vous accueille à bras ouverts. Mais souvent, c’est un cheval de Troie. L’administration peut entrer dans une entreprise sans être loyale : j’ai par exemple traité le cas d’un contribuable qui a été redressé et n’a pas bénéficié d’une régularisation », déplore Me Guillerm.

Un gel des contrôles durant le premier confinement

La DGFiP met fin à la pause qui a bénéficié aux tricheurs en 2020, une année marquée par deux confinements, imposés contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, l’un entre le 17 mars et le 10 mai inclus, l’autre entre le 30 octobre et le 14 décembre inclus. Le nombre de contrôles fiscaux pour cette année « n’est pas encore disponible, mais les contraintes liées à la crise sanitaire, notamment le premier confinement qui a mis en suspens un certain nombre de contrôles », vont avoir un impact sur le volume, admet-on à Bercy.

« Le premier confinement a gelé les contrôles et toutes les procédures fiscales en cours », confirme Me Guillerm. « Tout le contraire a eu lieu lors du second confinement, poursuit l’avocate. Le fisc a multiplié les contrôles sur pièces, réalisé par des vérificateurs depuis leur bureau, à l’aide d’outils informatiques sophistiqués faisant appel à l’intelligence artificielle. Précisons une différence importante avec le premier confinement : on est proche de la fin de l’année. Pour éviter que le délai de prescription frappe certains dossiers, il faut que des propositions de rectification puissent être faites avant le 31 décembre. »