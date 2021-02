Les personnes fraudant le fisc et ayant, comme le personnage de la chanteuse Zazie dans le titre « Rue de la Paix », « achet[é] un château en Espagne », ne doivent pas diffuser des photos de leur bien sur Facebook ou Instagram. Le gouvernement de Jean Castex a publié, le 13 février au Journal officiel, un décret pris l’avant-veille, détaillant les modalités de l’expérimentation de la collecte et de l’exploitation par le fisc de données diffusées en ligne, notamment sur les réseaux sociaux.

L’article 154 de la loi du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 a posé le cadre de ce test, qui doit durer trois ans. Le fisc et l’administration des douanes et droits indirects ont la possibilité de « collecter » et d’« exploiter, au moyen de traitements informatisés et automatisés […], les contenus librement accessibles et manifestement rendus publics » par les internautes.