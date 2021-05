Bonne nouvelle pour les particuliers qui souhaiteraient investir dans le capital des petites et moyennes entreprises (PME) ! Un décret publié samedi 8 mai au Journal officiel prolonge la majoration du taux de la réduction d’impôt sur le revenu du dispositif de défiscalisation « IR-PME » de 18 à 25 % pour les investissements réalisés entre le 9 mai et le 31 décembre 2021.

Ce taux majoré avait été appliqué une première fois pour les investissements réalisés entre le 10 août et le 31 décembre 2020. La loi de finances pour 2021 avait prévu de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2021. Mais comme l’an dernier, la bonification était subordonnée à l’aval de la Commission européenne, qui l’a donnée le 27 avril dernier, et à la publication d’un décret indiquant la date d’entrée en vigueur de la mesure.

Les conditions d’application de la réduction d’impôt restent inchangées. L’avantage fiscal concerne les investissements sous forme de souscription au capital initial ou en augmentation de capital de PME ou d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et fonds d’investissement de proximité (FIP). Les versements doivent être effectués en numéraire (espèces, chèques, virements, etc.).