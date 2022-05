Pour les autres contribuables, Bercy accorde un petit délai supplémentaire pour remplir la déclaration en ligne. La date butoir est fixée au mardi 31 mai, à minuit, dans les départements allant de 20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle), et au mercredi 8 juin, à minuit, dans les départements allant de 55 (Meuse) à 976 (Mayotte). Quant aux contribuables qui utilisent encore la déclaration papier, ils ont jusqu’au mardi 31 mai pour l’envoyer, le cachet de la Poste faisant foi.

Des pénalités financières

Et gare à vous, si vous ne respectez pas la date limite ! En cas de déclaration avec retard, vous vous exposez à des pénalités financières. Plus le retard sera important, plus la sanction sera lourde.