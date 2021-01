Déduction maximale de 5 947 € pour un enfant majeur

Vous pouvez déduire de votre revenu global la pension alimentaire versée à votre enfant majeur, quel que soit son âge, dès lors que ce dernier est dans le besoin et n’est pas rattaché à votre foyer fiscal pour l’impôt sur le revenu. Les conditions de déduction varient selon que votre enfant vit chez vous ou non.

Vous pouvez déduire, sans avoir à fournir de justificatifs, la somme forfaitaire de 3 542 € par enfant au titre du logement et de la nourriture (le double s’il est marié ou pacsé). Si vous n’hébergez votre enfant qu’une partie de l’année, cette somme est proratisée en fonction du nombre de mois concernés, tout mois commencé étant dû. Cette déduction est à indiquer dans la partie « Charges déductibles prévues par l’article 156 et 156 bis » de votre déclaration de revenus.

Dans le cas où le montant forfaitaire est insuffisant, vous pouvez déduire, dans la limite de 5 947 € par enfant, d’autres dépenses (frais de scolarité ou de santé) pour leur montant réel et justifié. L’administration fiscale pourra vous réclamer les justificatifs (relevé de compte bancaire, factures, etc.).

Seules les dépenses réellement engagées et justifiées peuvent être déduites dans la limite de 5 947 € par enfant, qu’il soit célibataire ou non. Il peut s’agit de dépenses en argent ou en nature (frais de scolarité, nourriture, prise en charge du loyer, etc.).