Quels sont les comptes concernés ?

Cette obligation déclarative concerne tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année 2020 auprès d’un établissement bancaire ou de tout autre organisme, administration publique ou personne (notaire, agent de change, etc.) recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces :

► Les comptes de trading et de cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, etc.). Par exemple, si vous avez ouvert un compte sur les plateformes Coinbase, Kraken (Etats-Unis) ou Crypto.com (Hong Kong), vous devez le déclarer. Vous pouvez rechercher le pays d’origine sur votre espace personnel ou dans les conditions générales des prestataires.

► Les contrats d’assurances vie ouverts auprès des organismes d’assurance et assimilés

Que risquez-vous si vous ne déclarez pas votre compte étranger ?

Si vous vous soustrayez à cette obligation déclarative, vous risquez une amende de 1 500 € par compte non déclaré et par année non déclarée. Par exemple, si vous avez omis de déclarer un compte N26 créé en 2019, vous risquez une amende de 3 000 €.