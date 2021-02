Dans une décision rendue le 30 novembre 2020, le Conseil d’Etat avait jugé que les services réalisés à l’extérieur du domicile, à savoir l’accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement, ne seraient plus éligibles au crédit d’impôt. Ces prestations intégrées à une offre globale de services ne devaient plus être comptabilisées dans les dépenses ouvrant droit à un crédit d’impôt de 50 %. Une décision qui devait s’appliquer dès la prochaine déclaration de revenus et s’annonçait être un casse-tête.