Mauvaise nouvelle pour les particuliers employeurs : le bénéfice du crédit d’impôt de l’emploi d’un salarié à domicile va être restreint. Dans une décision rendue le 30 novembre 2020 et repérée par Le Monde, le Conseil d’Etat a jugé que les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ne seraient plus éligibles. Seuls les services rendus au domicile des particuliers permettent de bénéficier de cet avantage fiscal.

Dans ses commentaires publiés le 20 septembre 2017 au Bulletin officiel des impôts, l’administration fiscale avait élargi le bénéfice du crédit d’impôt à certains services rendus à l’extérieur du domicile dès lors qu’ils sont compris dans une offre globale de services incluant des activités effectuées à domicile. Ainsi, « l’accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) » et « l’aide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement » pouvaient être éligibles au crédit d’impôt.

Mais le Conseil d’Etat, saisi par une société d’exploitation d’un Ehpad et de prestations de services à la personne, a jugé ces dispositions illégales. Cette décision s’appliquera dès la prochaine déclaration de revenus, effectuée au printemps prochain, pour les dépenses réalisées en 2020.

Les prestations qui donnent toujours droit au crédit d’impôt

Les activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt restent, toutefois, nombreuses. Il s’agit notamment de la garde d’enfant, du soutien scolaire, de l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, de l’entretien de la maison et travaux ménagers, des petites travaux de jardinage, des prestations de petit bricolage, des prestations d’assistance informatique et administrative ainsi que des soins et promenades d’animaux de compagnie (excepté les soins vétérinaires et toilettage) pour les personnes dépendantes. La liste complète figure à l’article D7231-1 du Code du travail.