C’est une concession aux voix de gauche, qui réclament un alourdissement de la fiscalité des personnes les plus riches face à la chute de l’activité provoquée par la crise sanitaire. Dans son interview donnée mardi 14 juillet à TF1 et France 2, le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, a annoncé un possible report de la fin de la taxe d’habitation pour les foyers les plus aisés.