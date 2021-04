16/04/2021

Déclaration de revenus 2021 : une déclaration sociale et fiscale unique pour les indépendants

Vous êtes travailleur indépendant et exercez une activité artisanale, commerciale ou libérale ? Désormais, vous n’avez plus qu’une seule déclaration à effectuer pour le calcul de vos cotisations et contributions sociales personnelles et de votre impôt sur le revenu.

Ajouter aux favoris Ce contenu a bien été ajouté à vos favoris dans votre compte Voir mes favoris Pour ajouter ce contenu à vos favoris vous devez être connecté(e) Me connecter 3mn de lecture