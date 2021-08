La pratique est méconnue mais coûteuse pour les finances publiques. Le fisc peut proposer un règlement d’ensemble aux contribuables qui font l’objet d’un redressement, pour limiter le risque de contestation devant la justice par les particuliers ou entreprises concernés. L’année dernière, l’administration fiscale a accordé pour 854,79 M€ de « modérations » dans le cadre de 128 règlements d’ensemble, indique le rapport au Parlement intitulé « Remises et transactions à titre gracieux et règlements d’ensemble en matière fiscale pour l’année 2020 », transmis en juillet par le ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt. Près du trois quarts de cette somme concernent des droits, le reste provient de pénalités, selon le document, mis en ligne sur le site impots.gouv.fr et repéré par Les Echos.