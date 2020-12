Le Parlement va adopter dans les prochains jours le projet de loi de finances (PLF) pour 2021, qui doit être la dernière année pleine du quinquennat d’Emmanuel Macron et de la législature. Malgré la crise sanitaire du Covid-19 qui l’a contraint à creuser le déficit et la dette publics, l’exécutif a globalement respecté son engagement de ne pas alourdir les impôts, estime auprès de Dossier Familial l’économiste Philippe Crevel. « C’est toujours complexe de faire un bilan à l’euro près, mais on peut dire que les impôts ne vont pas augmenter, le gouvernement n’ayant pas fait d’annonce fracassante en ce sens », constate le directeur du Cercle de l’épargne. Passage en revue des mesures fiscales qui doivent viser les particuliers l’année prochaine au travers de ce PLF.